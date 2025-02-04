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Erzurum'da 339 Sosyal Medya Kullanıcısına Suçlamalar!

Erzurum'da terör propagandası ve suç içerikli paylaşımda bulunan 339 sosyal medya kullanıcısına adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:56
Erzurum'da 339 Sosyal Medya Kullanıcısına Suçlamalar!

Erzurum'da, sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan ve suç içerikli paylaşımlarda bulunan 339 kullanıcı hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı bir sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu faaliyetler kapsamında, terör örgütü propagandası yapan 188 hesap ve suç unsurları içeren 151 paylaşım tespit edildi. Bu çerçevede toplamda 339 sosyal medya kullanıcısı hakkında hukuki süreç başlatıldı.

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