Erzurum'da 34 Kilo 800 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda 34 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Narkotik Köpeği 'Hera' ile Başarı

Operasyon, narkotik madde arama köpeği 'Hera' ile desteklenerek gerçekleştirildi. Ekipler, kapsamlı aramalar sonucunda büyük miktarda uyuşturucu madde tespit etti.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Operasyonda gözaltına alınan dört şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden üçü tutuklanırken, bir zanlının işlemleri ise devam ediyor.

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