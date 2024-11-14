Erzurum'da 38 Kilogram Uyuşturucu ve 19 Bin 500 Lira Ele Geçirildi

Erzurum'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum'da düzenlenen başarılı operasyonlar sonucu 38 kilo 328 gram uyuşturucu madde ile 19 bin 500 lira para ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri Harekete Geçti

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Narkotik madde arama köpeği Hera'nın katkılarıyla yapılan bu operasyonda, 37 kilo 150 gram skunk maddesi bulundu.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Bir diğer operasyonda ise, yutmak suretiyle uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemede, zanlının vücudunda 175 kapsül halinde 1 kilo 178 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Başarılı operasyonların ardından gözaltına alınan iki zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandılar.

Bu operasyonlar, Erzurum'da uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.