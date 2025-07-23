Erzurum'da 393 Polis Adayı Mezuniyet Coşkusunu Yaşadı

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 393 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Tören, POMEM Çat Yolu Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mezuniyet töreninde konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, mezun olan polis adaylarına başarı dileyerek, polislik mesleğinin önemine değindi. Özdemir, "Polislik cesaretin, fedakarlığın ve yüksek mesuliyet bilinciyle sembole olan kıymetli bir meslektir. Türk Polis Teşkilatı'nın en yeni neferleri olacak gençlerimizden beklentimiz, görevlerinizi icra ederken hukuktan, adaletten ve insan haklarından asla taviz vermemenizdir. Milletimizin huzuru ve devletimizin güvenliği için her koşulda kararlılıkla çalışacağınıza yürekten inanıyorum." dedi.

Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir de 393 polis adayını görev yerlerine uğurlamanın gururunu yaşadığını ifade etti. Özdemir, eğitim kurumlarının amacını, "devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne duyarlı, sosyal hukuk devleti anlayışına sahip, insan haklarına saygılı, toplumla iyi iletişim kurabilen ve teknoloji kullanma becerisine sahip polisler yetiştirmek" olarak tanımladı.

Programda, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de birer konuşma gerçekleştirdi. Ayrıca, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı tarafından gönderilen mesaj okundu.

Mezunlar adına konuşan dönem birincisi Ekrem Can Akmaz, yaş kütüğüne plaket çaktı. İl protokolü, dönemi dereceyle bitiren ilk 10 adaya sertifika ve hediye takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Törenin son kısmında İl Müftüsü Rüstem Can dua etti.

Polis adayları yemin ettikten sonra renkli sisler eşliğinde bayrak yürüyüşü yaparak kep attı. Aileleri ve arkadaşlarıyla kucaklaşarak sevinçlerini paylaştılar.

Törene, Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Mehmet Yertüm, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer gibi birçok protokol ve çok sayıda polis ile mezunların yakınları katıldı.

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 393 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 393 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.