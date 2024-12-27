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Erzurum'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5 düzensiz göçmen yakalanırken, insan kaçakçılığından 2 zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:11
Erzurum'da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 2 İnsan Kaçakçısı Tutuklandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Aynı zamanda insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Palandöken İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenli olarak gerçekleştirdikleri denetimlerle düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu doğrultuda, Palandöken'e bağlı Nenehatun Mahallesi yolunda yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda, 5 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı zamanda, insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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