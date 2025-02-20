Erzurum'da 5 İlçede Eğitime Ara Verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'un 5 ilçesinde eğitim durduruldu; hamile ve engelli personel idari izne çıktı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 02:58
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 02:58
Erzurum'da 5 İlçede Eğitime Ara Verildi

Erzurum'da Eğitime Ara Verildi

Erzurum'un Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerinde olumsuz hava koşullarının etkisiyle eğitim süresiz olarak durduruldu. Bugün yapılan açıklamalarda, bu ilçelerde yoğun kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

İdari İzinler ve Önceki Duyurular

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan duyurularda, 20 Şubat tarihinde Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs ve Narman ilçelerindeki okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi. Ayrıca, Çat, Karayazı ve Hınıs'ta hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacağı da aktarıldı.

Daha önceki açıklamalarda ise Aziziye, Palandöken, Yakutiye, İspir, Tortum ve Tekman ilçelerinde de eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Eğitim süreleriyle ilgili son durum, yetkililerin vereceği yeni açıklamalarla netleşecektir.

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