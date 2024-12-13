Erzurum'da 500 Yıllık '1001 Hatim' Geleneği Başladı

Erzurum'da 500 Yıllık Geleneğin Canlanışı

Erzurum, Türkiye'de yaklaşık 500 yıllık bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Şehrin ve ülkenin afetlerden korunması amacıyla düzenlenen "1001 Hatim" etkinliği, soğuk havada gerçekleştirilen bir programla başladı. Bu gelenek, İslam alimi Pir Ali Baba tarafından 500 yıl önce başlatıldı ve her yıl büyük bir coşkuyla devam ettiriliyor.

Pir Ali Baba'nın İzinde

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, aydınlatıcı bir manevi atmosfer oluşturmak amacıyla bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim okunacak. Sabah namazından itibaren camilerde herkesin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlikte, gençlerden yaşlılara kadar herkes hatim indirecek.

Vali Çiftçi'den Önemli Açıklamalar

Pir Ali Baba Türbesi önünde gerçekleştirilen programda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bu kadim geleneğin yılın son 18 gününü hatimlerle uğurlayacaklarını; 2025 yılının ilk 15 gününde ise yine hatimlerle karşılayacaklarını belirtti. Çiftçi, "Erzurum manevi zırha bürünecek," diyerek gelenek ve inançların önemine vurgu yaptı.

500 Yıllık Geleneğin Yaşatılması

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, geleneklerinin sürekliliğine dikkat çekerek, "500 yıl önce başlanan bu gelenek, dünden bugüne devam ediyor. Erzurum, bu konudaki hassasiyetini her daim göstermektedir," dedi.

Programın Detayları

Etkinlikte, İl Müftüsü Rüstem Can dua etti. Ayrıca, Pir Ali Baba'nın yaşadığı dönemi yansıtan bir şekilde bir grup hafız, at üstünde Kur'an-ı Kerim okudu. Pir Ali Baba Türbesi'nin açılışının da yapıldığı bu anlamlı günde, birçok devlet yetkilisi, din görevlisi ve vatandaş bir araya geldi.

1001 Hatim programı, 17 Ocak'a kadar bitecek şekilde camilerde devam edecek; bu yıl hatim sayısının geçen yılki 71 binden 80 bine ulaşması hedefleniyor.

Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ile belalardan korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden "1001 Hatim" geleneği için soğuk havada düzenlenen programla hatimler okunmaya başlandı.

Erzurum'da şehrin ve ülkenin afet ile belalardan korunması için yaklaşık 500 yıldır devam eden "1001 Hatim" geleneği için soğuk havada düzenlenen programla hatimler okunmaya başlandı.