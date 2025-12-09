DOLAR
Erzurum'da 535 İşletmeye Yem ve Gıda Denetimi

28 Kasım-05 Aralık 2025 tarihlerinde Erzurum'da yem, gıda ve ilişkili üretim yapan 535 işletme denetlendi; 3 idari yaptırım, 27 numune, 14 Alo 174 başvurusu kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 09:09
28 Kasım - 05 Aralık 2025 tarihlerinde kapsamlı denetimler sürdü

Erzurum genelinde yem, gıda ve gıda ile bağlantısı bulunan madde-malzemeyi üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürdü.

28 Kasım - 05 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 535 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin olarak 3 idari yaptırım kararı alındı. Analiz çalışmaları için 27 numune incelenmek üzere alındı.

7/24 ulaşılabilen Alo 174 Gıda Hattı üzerinden belirtilen tarihlerde yapılan 14 başvuru değerlendirilerek kayda geçirildi.

Yetkililer, denetimlerin gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

