Erzurum'da 535 İşletmeye Yem ve Gıda Denetimi

28 Kasım - 05 Aralık 2025 tarihlerinde kapsamlı denetimler sürdü

Erzurum genelinde yem, gıda ve gıda ile bağlantısı bulunan madde-malzemeyi üreten işletmelere yönelik denetimler aralıksız sürdü.

28 Kasım - 05 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 535 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin olarak 3 idari yaptırım kararı alındı. Analiz çalışmaları için 27 numune incelenmek üzere alındı.

7/24 ulaşılabilen Alo 174 Gıda Hattı üzerinden belirtilen tarihlerde yapılan 14 başvuru değerlendirilerek kayda geçirildi.

Yetkililer, denetimlerin gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

ERZURUM GENELİNDE YEM, GIDA VE GIDA İLE TEMASTA BULUNAN MADDE-MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR.