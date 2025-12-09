Erzurum'da 59. Yıl: 7 Aralık 1966'da Şehit Düşen 65 Asker Dualarla Anıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesi'nde, 7 Aralık 1966'da 247. Piyade Alayı Koğuşu'nda çıkan yangında şehit düşen 65 askerimiz, vefatlarının 59. yılında mezarları başında düzenlenen törenle anıldı.

Tören ve Anma Programı

Anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından bir manga asker tarafından gerçekleştirilen saygı atışı ile o gün şehit düşen kahraman Mehmetçiklerin hatırası bir kez daha yüreklerde hissedildi.

Katılımcılar ve Ziyaretler

Törene; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl emniyet Müdürü Onur Karaburun, askeri erkan, kurum amirleri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlikte bulunan mezarları tek tek ziyaret ederek 65 kahramanın kabirlerine karanfil bıraktı. Şehit yakınları, 59 yıl önce yaşadıkları acıları ve duygularını paylaşırken gözyaşlarına hakim olamadı. Yangından yaralı kurtulan Şafak Uluyılmaz ise o günleri anımsatarak yaşananları dile getirdi.

Başsağlığı ve Mevlid

Vali Mustafa Çiftçi, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenerek her aileye sabır ve başsağlığı diledi, kahraman Mehmetçikler için rahmet temennisinde bulundu. Ayrıca şehitler için Lalapaşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu.

