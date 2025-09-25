Erzurum'da 690 ve 780 Gram Doğan Prematüre Bebekler Aylar Sonra Kucaklara Kavuştu

Erzurum Şehir Hastanesi'nde 25 ve 26 haftalık olarak dünyaya gelen Eflin Maral (780 gram) ile Hümeyra (690 gram), aylar süren yoğun bakım sürecinin ardından annelerinin kucağına teslim edildi.

Yoğun bakım ve uygulanan tedaviler

Anne Aleyna Çankaya ve Aydeniz Türköz'ün bebekleri, doğum sonrası organ gelişimi yetersizliği ve çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ekibi tarafından tedaviye alındı. Bebekler solunum cihazına bağlandı, akciğer gelişimini desteklemek için tedavi uygulandı ve damardan beslenmeleri sağlandı.

Tedavi süresi ve taburcu

Eflin Maral, dış merkezde geçirdiği kalp ameliyatının ardından tedavilere olumlu yanıt verdi ve 180 gün süren yoğun bakımın ardından solunum cihazından ayrıldı. Hümeyra ise 140 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından annesinin kucağına verildi. Eflin, taburcu edilirken 3 kilo 490 gram ağırlığa ulaştı.

Uzman ve anne açıklamaları

Dr. Sibel Tanrıverdi Yılmaz sürece ilişkin, "Eflin bebek 180 güne yaklaştı, evine göndereceğiz. Geçirdiği zor günlerde küçük kalp ameliyatı süreci yaşadı, oksijen ihtiyacı devam ediyor. Kronik akciğer hastası sayabiliriz ancak annesinin kucağına, evine, huzurla mutlulukla gönderiyoruz. Burası sevginin, sabrın, şükrün, küçük minnakların başarıyla hayata tutunmayı kazandığı yer." dedi.

Anne Aydeniz Türköz ise yaşadıklarını, "Çok zor uykusuz günler, geceler geçirdik. Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm doktor ve sağlık personeline teşekkür ederiz. Kızımı çok özledim, az bir zaman değil 180 gün. Yemek pişirirken bile aklımdan çıkmıyordu, şimdi yanındayım çok mutluyum." sözleriyle anlattı.

Erzurum'da 25 ve 26 haftalık biri 690, diğeri 780 gram doğan prematüre bebekler, organları gelişmediği için aylarca tedavi gördükleri yoğun bakım mücadelesini kazandı. Erzurum Şehir Hastanesi’nde 780 gram olarak dünyaya gelen Eflin Maral 180 günlük yoğun bakım sürecinin ardından yaşama tutunarak annesinin kucağında evine uğurlandı.