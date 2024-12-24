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Erzurum'da 7,6 Kilogram Uyuşturucu ile Yakalanan İranlı Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 17:08
Erzurum'da 7,6 Kilogram Uyuşturucu ile Yakalanan İranlı Zanlı Tutuklandı

Erzurum'da, 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sırasında gerçekleşti.

Ekipler, uygulama noktasında bir aracı durdurarak, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapma kararı aldı. Yapılan detaylı incelemede, yolcu koltuğu altındaki döşemeye gizlenmiş 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Yakalanan şahıs, İran uyruklu M.Z. (32), gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Z., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Erzurum'da, 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Erzurum'da, 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

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