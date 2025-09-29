Erzurum'da 73 Yaşındaki Kadının Kalp Kapağı Ameliyatsız, 5 mm Kesiyle Tamir Edildi

Göğüs kafesi açılmadan yapılan müdahale ile nefes darlığı sona erdi

Erzurumlu 9 çocuk annesi Memnune Karadağ (73), uzun süredir devam eden kalp kapağı yetmezliği ve şiddetli nefes darlığı nedeniyle desteksiz yürüyemez hale gelmişti. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, göğüs kafesi açılmadan, kasıktan yapılan 5 milimetrelik kesi ile kalp kapağı tamir edildi ve hasta sağlığına kavuştu.

Operasyon ve kullanılan teknoloji

Karadağ'a 5 yıl önce kalp kapağı yetmezliği teşhisi kondu; o dönemde açık kalp ameliyatı önerildi ancak hasta korktuğu için kabul etmedi. Son iki ayda şikayetleri kötüleşen Karadağ, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Saraç'a muayene oldu. Saraç'ın projesiyle kliniğe kazandırılan ve sadece bazı merkezlerde bulunan 3 boyutlu kalp görüntüleme cihazı eşliğinde ameliyatsız tamir planlandı.

İşlemde kasıktan 5 milimetrelik kesiyle girilerek kalbe ulaşıldı; işlem yaklaşık 1,5 saat sürdü. Anestezi, radyoloji ve yoğun bakım desteği ile gerçekleştirilen müdahalede toplardamardan girilip kalbe ulaşılarak kapakçıklar tespit edildi ve tıbbi tabirle 'mandallama' işlemi yapıldı.

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Saraç, kalp kapağı yetmezliğinin ilerlemesinin nefes darlığı ve kalp yetmezliğine neden olduğunu, detaylı muayene sonucunda hastanın kapağının tamire uygun olduğunun belirlendiğini söyledi. Saraç, hastanenin yeni nesil görüntüleme cihazıyla bu tür hastaların şehir dışına gitmesine gerek kalmadığını vurguladı ve projesini destekleyen üniversite rektörü, yardımcıları ile bilimsel araştırma projesi komisyonuna teşekkür etti.

Hızlı iyileşme ve hasta ifadeleri

İşlem sonrası Karadağ nefes darlığından kurtuldu, yürümesi düzeldi. Saraç, detaylı görüntüleme sayesinde göğüs kafesi açılmadan asıl nedenin ortaya konup hasarın üst düzey onarıldığını belirterek, işlemden 2 saat sonra hasta yürüyor ve ertesi gün taburcu ediyoruz dedi. Normal açık ameliyatlarda ise hastanın 15 güne kadar yürüyemeyebildiğini ekledi.

Memnune Karadağ, ameliyat korkusu nedeniyle açık ameliyatı kabul etmediğini, son aylarda iştahsızlık, merdiven çıkamama ve genel kötüleşme yaşadığını belirterek, Dr. İbrahim Saraç ve ekibine teşekkür etti. Karadağ, operasyondan hemen sonra ayağa kalktığını, yeniden doğmuş gibi hissettiğini ve artık rahat nefes alıp gece uykusunun düzeldiğini söyledi.

Oğlu Cumhur Karadağ da annesinin son dönemde neredeyse yürüyemez durumda olduğunu, şimdi ise sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek doktorlara teşekkür etti.