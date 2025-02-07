Erzurum'da 80 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu

Erzurum'un Tortum ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Olay, ilçe merkezindeki bir apartmanda meydana geldi.

F.K. adlı kadından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdiğinde yaşlı kadını yerde hareketsiz buldu.

Yapılan sağlık kontrolünde, F.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kadın, şüpheli bir ölüm olarak değerlendirildi ve cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.