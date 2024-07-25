Erzurum'da 9,189 Kişiye Sosyal ve Ekonomik Destek

Erzurum'da Sosyal Destek Hizmetleri

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, haziran ayı itibarıyla toplamda 9,189 kişiye sosyal ve ekonomik destek hizmetleri sunduklarını açıkladı.

Engelli, Yaşlı ve Çocuklar İçin Destek

Hasan Aykut, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "İl Müdürlüğümüz, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefleyen çeşitli hizmetlerle bireylerin yaşam kalitesini artırmaya çalışmaktadır," dedi.

Hizmetlerin Kapsamı

Aykut, kuruma bağlı 15 farklı kuruluş aracılığıyla sundukları hizmetleri detaylandırarak, bu yıl haziran sonuna kadar 6,389 kişiye engelli evde bakım hizmeti sağlandığını belirtmiştir. Ayrıca 448 kişi özel bakım merkezlerinde ve 1,922 kişiye sosyal ve ekonomik destek verildiğini vurguladı.

Erzurum genelinde 528 kişi kapasiteli 4 bakım merkezi bulunduğunu aktaran Aykut, burada 545 kişinin etkin bir şekilde hizmet aldığını ifade etti.

Yaşlılara Profesyonel Destek

Özel bakım kuruluşlarında 448 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti sunulmaktadır. Aykut, 2024 haziran sonu itibarıyla 978 vatandaşın engelli kimlik kartı aldığını ve aktif kullanıcı sayısının 19,162 olduğunu bildirdi.

Erişilebilirlik ve Toplumsal Katılım

Erişilebilirlik mevzuatı çerçevesinde, bugüne kadar 924 bina taranmış ve 20 kuruma Erişilebilirlik Belgesi verilmiştir. Engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla profesyonel destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Koruyucu Aile Projeleri

Aykut, koruma ve bakım altındaki çocuklar için çeşitli projeler yürütüldüğünü, 2023 yılı itibarıyla 64 çocuğun koruyucu ailede olduğunu ve 15 çocuğun evlat edinildiğini belirtti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, haziran ayı itibariyle engelli evde bakım, özel bakım merkezleri, sosyal ve destek hizmetleri kapsamında toplamda 9 bin189 kişiye hizmet sunduklarını bildirdi. Aykut, kurumun Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamada bulundu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, haziran ayı itibariyle engelli evde bakım, özel bakım merkezleri, sosyal ve destek hizmetleri kapsamında toplamda 9 bin189 kişiye hizmet sunduklarını bildirdi. Aykut, kurumun Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamada bulundu.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, haziran ayı itibariyle engelli evde bakım, özel bakım merkezleri, sosyal ve destek hizmetleri kapsamında toplamda 9 bin189 kişiye hizmet sunduklarını bildirdi. Aykut, kurumun Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilere açıklamada bulundu.