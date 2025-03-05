Erzurum'da AFAD Kış Tatbikatı İçin Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti olarak belirlendiği için büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yarın düzenlenecek olan AFAD Kış Tatbikatı'nda görev alacak personel, Yakutiye Medresesi önünde bir araya gelerek bir kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı ve halk oyunları ekibi, gösterileriyle katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Vali Mustafa Çiftçi, burada yaptığı konuşmada tatbikatın başarılı ve kazasız bir şekilde geçmesini diledi. Çiftçi, "Memleketimizin değişik yerlerinde afetler gerçekleşiyor. Bunlara hazırlıklı olabilmek, tecrübelerimizi artırmak ve ekiplerimizin koordinasyon içerisinde çalışmasını sağlamak için böyle önemli bir tatbikat düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Erzurum'da zaman zaman meydana gelen çığ ve heyelan tehlikesine dikkat çekerek, "Yarın geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Çığ düşmesi durumunda, çığın altında kalan kişilerin arama-kurtarma çalışmalarını ve yolların kapanması gibi senaryoları içeren bir tatbikat olacak." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, EİT ülkeleri arasında tecrübe ve deneyim paylaşımına vurgu yaparak, "EİT ülkelerinin bir araya gelmesiyle bir tatbikat gerçekleştirilecek. Hazırlıklı olursak, bu tehlikeleri hızlıca bertaraf edebiliriz." dedi.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise, Erzurum'un yoğun kış koşulları ve mevsimsel çığ tehlikeleri ile ilgili hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Amacımız, sezon içindeki olayları bertaraf etmek ve müdahale yöntemlerini hazırlamak." açıklamasında bulundu.

EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, tatbikatın hayat kurtarma reflekslerini geliştireceğini ifade ederek, "Hazırlıksız olunca afetler daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Bu tatbikat uluslararası bir boyuta büründürüldü." dedi.

Konuşmaların ardından, görevli personel Yakutiye Medresesi'nden Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum POMEM Müdürü Mehmet Özdemir ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı katıldı.

Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti seçilmesi dolayısıyla düzenlenecek AFAD Kış Tatbikatı'nda görev alacak personel kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Erzurum'un Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Turizm Başkenti ve Avrupa Kış Sporları Başkenti seçilmesi dolayısıyla düzenlenecek AFAD Kış Tatbikatı'nda görev alacak personel kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.