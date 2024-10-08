Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı

Erzurum'da gerçekleştiren Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme Değerlendirme Kurulu toplantısında, afet öncesinde yapılan çalışmaların önemi vurgulandı.

Vali Çiftçi'nin Açıklamaları

Vali Mustafa Çiftçi, toplantıda yaptığı açıklamada, afet öncesi çalışmaların kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi. “Önceden yapılan çalışmalar, sonradan yapılacaklardan daha fazla anlam ifade ediyor. İlimiz, yüzde 61 oranla afet hazırlığı açısından önde gelen illerden biridir.” dedi.

Afet Durumunun Değerlendirilmesi

Çiftçi, 2021 yılında hazırlanan İRAP ile ilgili, afetlerin mevcut durumunun tespit edilmesi ve olası etkilerinin analiz edilmesinin amaçlandığını belirterek, “Afetler ortaya çıkmadan, bunların etkilerini en aza indirmek için neler yapılması gerektiği belirleniyor.” ifadelerini kullandı.

Afet Risklerinin Azaltılması İçin Hedefler

Planın dört ana hedefi hakkında bilgi veren Vali Çiftçi, bunların белгilenmesi, can ve mal kayıplarını en aza indirme, Erzurum'un daha güvenli hale getirilmesi ve birlikte çalışma kültürünün oluşturulması olduğunu belirtti. Ayrıca, toplamda 136 eylem planlandığını ve 21 kurumun görev alacağını açıkladı.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıda, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ve AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı gibi önemli isimler de yer aldı.

Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı yapıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı yapıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Erzurum'da Afet Risk Azaltma Planı İzleme Değerlendirme Kurulu Toplantısı yapıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.