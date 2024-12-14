Erzurum'da AK Parti 8. Olağan İl Kongresi Gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Kongre, partinin yerel düzeydeki organizasyonunu güçlendirmek ve yeni hedefleri paylaşmak amacıyla düzenleniyor.

Etkinlik Detayları

Kongre bugün 14:00’te başlayacak. Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilecek olan bu önemli etkinlik, Erzurum’da partinin geleceği hakkında önemli mesajların verileceği bir platform olacaktır.

Erzurum halkı ve partililer, kongreyi heyecanla bekliyor.