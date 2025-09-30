Erzurum'da ambulans helikopterle kalp krizi hastası nakledildi

Hınıs'ta kalp krizi şüphesiyle müdahale edilen 41 yaşındaki Kasım K, ambulans helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:14
Hınıs'ta acil müdahale sonrası Erzurum'a sevk

Erzurum'un Hınıs ilçesinde 41 yaşındaki hasta Kasım K, göğüs ağrısı şikayetiyle Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Hastanın kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilmesi üzerine burada ilk müdahalesi yapıldı; sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi nedeniyle ilçeye ambulans helikopter gönderildi.

Helikopterle Erzurum'a getirilen hasta, sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konuldu ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Kasım K, hastaneye zamanında yetiştirilerek tedavi altına alındı.

