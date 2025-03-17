Erzurum'da Apartman Yangını: 10 Kişi Dumandan Etkilendi

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Rabia Ana Mahallesi'nde, bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu. 4 katlı apartmanın merdiven boşluğunda, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangının belirtilmesinin ardından 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine zemin hazırladı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak yangın sırasında apartmanda bulunan 10 kişi, dumandan etkilendi. Itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen kişileri balkon ve pencerelerden tahliye etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bireylere derhal müdahale ederek sağlık durumlarını kontrol etti. Yapılan değerlendirmelerde, etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Erzurum'da, yangın çıkan apartmanda dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Erzurum'da, yangın çıkan apartmanda dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.