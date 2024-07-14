Erzurum’da Aras Nehri’nde kaybolan Yusuf Özer’in cansız bedenine ulaşıldı

Erzurum’da serinlemek için Aras Nehri'ne giren 12 yaşındaki Yusuf Özer’in cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. Yusuf, kardeşi Yaser Özer ve arkadaşları Vefa Murat Sevuk ile birlikte serinlemek için girdiği nehirde kaybolmuştu.



SERİNLEMEK İÇİN NEHRE GİRMİŞLERDİ

Olay, Yusuf ve Yaser Özer kardeşlerin arkadaşları Vefa Murat Sevuk ile birlikte serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne girmesiyle başladı. Üç çocuk kısa bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler hemen suya girerek kurtarma çalışması başlattı. Yaser Özer, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılırken, diğer iki çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi ve komando timleri sevk edildi. Arama çalışmaları, çevredekilerin de desteğiyle yoğun bir şekilde sürdürüldü.



VEFA MURAT SEVUK’UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çevredekilerin desteğiyle sürdürülen aramalarda, kısa süre içinde Vefa Murat Sevuk’un cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri, Yusuf Özer’e ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen nehirdeki aramalar zorlu şartlar altında devam etti.

YUSUF ÖZER’İN CANSIZ BEDENİ SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Ekiplerin sabah saatlerine kadar devam eden çalışmaları sonucunda, Yusuf Özer’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Yusuf’un cenazesi, Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay, Yusuf’un ailesi ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Olayın ardından yetkililer, Yusuf Özer ve Vefa Murat Sevuk’un ölümüne neden olan kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.



YASER ÖZER’İN DURUMU İYİ

Kurtarılan Yaser Özer’in sağlık durumu iyi. Yaser, yaşadığı olayın şokunu atlattıktan sonra kurtarma ekiplerine kardeşi ve arkadaşı hakkında bilgi vermeye çalıştı. Yetkililer, Yaser'in ifadeleri doğrultusunda arama çalışmalarını yönlendirdi.

Yusuf ve Vefa’nın aileleri, çocuklarının acı haberiyle yıkıldı. Aileler, nehrin tehlikelerine karşı daha fazla önlem alınması gerektiğini belirterek, benzer olayların yaşanmaması için yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri de çocukların güvenliği için nehir kenarında daha fazla önlem alınmasını talep etti.

