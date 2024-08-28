Erzurum'da Arazi Anlaşmazlığı Sonucu İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Erzurum'daki Silahlı Kavga Can Aldı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yaşanan bir arazi anlaşmazlığı, iki kardeşin hayatına mal oldu. Olay, Ketenci Mahallesi'nde meydana geldi.

Kavga, Akrabalar Arasındaki Tartışma ile Başladı

37 yaşındaki Ergün Bülbül ile 38 yaşındaki Engin Bülbül'ün arasında, akrabalarıyla birlikte tartıştığı arazi anlaşmazlığı kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavga esnasında iki kardeş silahla vurularak ağır yaralandı. Olay Yerine İhbar Yapıldı

Olayın gerçekleşmesinin ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan müdahelelere rağmen iki kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Yakalanıyor

Jandarma, kavgada şüpheli olarak değerlendirilen H.B.'nin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatmış durumda. Bu süreçte bölgede önlemler artırıldı ve tanıkların ifadelerine başvurulmaya başlandı.

Bu trajik olay, arazi sorunlarının alevlenebileceği risklere bir kez daha dikkat çekiyor.