Erzurum'da Aşağı Mumcu Cami Çatısındaki Yangın Söndürüldü

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 18. yüzyıla ait Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve TOMA desteğiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 01:38
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 01:38
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 18. yüzyıldan kalma Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale (TOMA) aracı sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle yangın söndürüldü.

