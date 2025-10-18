Erzurum'da Aşağı Mumcu Cami Çatısındaki Yangın Söndürüldü

Erzurum'da tarihi caminin çatısında yangın
Aşağı Mumcu Cami'de kontrol altına alındı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 18. yüzyıldan kalma Aşağı Mumcu Cami'nin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri ile toplumsal olaylara müdahale (TOMA) aracı sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle yangın söndürüldü.
Erzurum'da tarihi caminin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'nın desteğiyle söndürüldü.