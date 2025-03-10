Erzurum'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dilenciliği önlemek ve güvenliği artırmak için önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:47
Erzurum'da Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Erzurum'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı

Erzurum'da düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda Vali Mustafa Çiftçi, şehrin güvenlik durumu hakkında önemli bilgileri paylaştı. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı da katıldı.

Vali Çiftçi, özellikle cami, AVM önleri, pazar, sokak ve caddelerde dilenciliği istemediklerini vurguladı. İhtiyaç sahiplerinin devlet kurumlarına başvurması gerektiğini belirten Çiftçi, "İhtiyacı olanlar bize başvursunlar, biz tüm ihtiyaçlarını görelim," ifadesini kullandı.

Ramazan Ayında Artan Dilenci Sayısı

Ramazan ayında dilenci sayısında artış gözlemlendiğini ve son 10 gün içinde 38 kişi hakkında idari yaptırım uygulandığını açıklayan Çiftçi, bu durumun şehrin genel güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Otellerin Denetimi ve Gıda Kontrolleri

Vali Çiftçi, geçen ay kurulan bir komisyon ile otellerin denetimlerine de başlandığını ifade etti. Şehir merkezindeki ruhsat eksikliği nedeniyle 11 otelin işletme faaliyetleri durduruldu. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki otellerin yangın ve teknik denetimlerinin devam ettiğini ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Ayrıca, Ramazan ayı doğrultusunda gıda denetimlerinin arttırıldığını vurguladı.

Suç Verileri ve Aydınlatma Oranı

2024 yılının ilk 2 ayında 969 olay kaydedilirken, 2025 yılında bu sayının 814'e gerilediği belirtildi. Suç aydınlatma oranının da %97,3'ten %99,5'e yükseldiği aktarıldı. Vali Çiftçi, mal varlığına karşı işlenen suçların %36,5 oranında, dolandırıcılığın ise %32,1 oranında gerileme gösterdiğini açıkladı.

İnsan Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar

2024 yılı itibarıyla insan kaçakçılığına yönelik 26 operasyon düzenlenirken, bu sayının bu yıl 29'a çıktığı kaydedildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan organizatör sayısının da artış gösterdiği ve bu yıl 40 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Çiftçi, "Artık bu işle uğraşanlar yakayı ele verdiklerinde doğruca cezaevini boyluyor," şeklinde konuştu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nde "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenledi.

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