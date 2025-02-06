Erzurum'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı: Yangın Denetimleri ve Suç İstatistikleri Açıklandı

Erzurum'da Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, devlete bağlı kurumlarda sürdürülen yangın denetimleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda, yangın denetimlerine yönelik oluşturulan komisyona değinen Çiftçi, denetimlerin tamamlanmasının ardından elde edilen verilerin sosyal medya üzerinden paylaşılacağını belirtti.

Kentteki Suç Verileri Değerlendirildi

Vali Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile birlikte düzenlenen "Güvenlik ve Asayiş Toplantısı"nda, 2024 ile 2025 yılı ocak aylarındaki suç verilerini karşılaştırarak kentin güvenlik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren vatandaşları anarak konuşmasına başlayan Çiftçi, geçen yılın ilk ay verileri ile yapılan karşılaştırmada suç oranlarındaki düşüşü vurguladı. Kişilere karşı işlenen suçlar 558’den 427’ye, mal varlığına karşı işlenen suçlar 124’ten 97’ye, devlete ve millete karşı işlenen suçlar ise 19’dan 16’ya geriledi. Ayrıca, topluma karşı işlenen suçların sayısı 98’den 80’e, yabancıların karıştığı şüpheli olay sayısı ise 55’den 20’ye düştü.

Silah Ele Geçirme Oranı Artış Gösterdi

Toplantıda elde edilen veriler arasında ele geçirilen silah sayısında %45 artış olduğunu belirten Çiftçi, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının 93’ten 90’a, kadına karşı şiddet olaylarının ise 168’den 140’a gerilediğini ifade etti.

Dolandırıcılık Suçlarında Düşüş

Çiftçi, dolandırıcılık suçlarının geçen yılın ocak ayına göre %5 azalma gösterdiğini sözlerine ekleyerek, "Bu durum ilimiz açısından memnuniyet verici. Uyarılarımızın etkili olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımızın kendilerini asker, polis veya savcı olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olmalarını istiyorum," şeklinde konuştu.

Trafik Denetimleri Artıyor

Denetimlerin artış nedenine ilişkin bir açıklama yapan Çiftçi, "Denetimlerimiz, vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Amacımız, can ve mal güvenliğini tesis etmektir," dedi.

Yangın Denetimleri Sürüyor

Yangın denetimlerine dair açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, "Bolu Kartalkaya'daki olaydan sonra denetimlere başladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tesislerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Devletin sorumluluğu altındaki bütün kurumlarda yangın denetimleri gerçekleştiriyoruz ve sonuçları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız," dedi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (ortada), İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı (solda) ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (sağda) ile jandarmada düzenlenen "Güvenlik ve Asayiş Toplantısı"nda, kentin 2024 ile 2025 yılının ocak aylarındaki bir aylık suç verilerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi (ortada), İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı (solda) ve İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar (sağda) ile jandarmada düzenlenen "Güvenlik ve Asayiş Toplantısı"nda, kentin 2024 ile 2025 yılının ocak aylarındaki bir aylık suç verilerini karşılaştırarak değerlendirmelerde bulundu.