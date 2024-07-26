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Erzurum'da Aşure İkramı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Muharrem ayında Erzurum'da vatandaşlara aşure dağıttı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:41
Erzurum'da Aşure İkramı: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Yusuf Tekin'den Muharrem Ayı İkramı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum'da, geleneksel olarak kutlanan Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Tarihi Ulu Camii Önünde Aşure Dağıtımı

Valilik ve Yakutiye Kaymakamlığı tarafından organize edilen etkinlikte, tarihi Ulu Camii önünde özel bir çadır kuruldu. Cuma namazının akabinde yaklaşık 4 bin kişilik aşure ikramı gerçekleştirildi.

Bakan Tekin, Hayır Dağıttı

Çeşitli programlarda bulunmak üzere Erzurum'da bulunan Bakan Tekin, namaz sonrasında aşure çadırına gelerek, vatandaşlara ikramda bulundu. Bu anlamlı etkinlikte, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de yer alarak vatandaşlarla paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Programda Bakan Tekin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda) de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Programda Bakan Tekin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda) de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Programda Bakan Tekin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda) de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Programda Bakan Tekin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda) de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Programda Bakan Tekin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda) de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Programda Bakan Tekin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda) de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Programda Bakan Tekin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda) de eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (solda) memleketi Erzurum'da, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram etti. Programda Bakan Tekin'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda) de eşlik etti.

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