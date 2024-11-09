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Erzurum'da Aziziye Destanı'nın 147. Yıldönümü: Tarihe Saygı Yürüyüşü

Erzurum, Aziziye Destanı'nın 147. yıl dönümünde, birlik içinde saygı yürüyüşü gerçekleştirdi. Vali Çiftçi'ye göre, zafer tarihte emsalsiz bir yere sahip.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:16
Erzurum'da Aziziye Destanı'nın 147. Yıldönümü: Tarihe Saygı Yürüyüşü

Aziziye Destanı'nın 147. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Erzurum'un tarihi Aziziye Tabyaları'nda, 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın kahramanlıkla geçen anları anmak üzere geniş katılımlı bir yürüyüş düzenlendi. Genç, yaşlı ve çocukların da iştirak ettiği etkinlik, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edildi.

Tarihi Yürüyüşün Başlangıcı

Yürüyüş öncesi, sabah ezanının ardından, camilerde yapılan çağrılarla halk, Aziziye Tabyaları’na yürüyüşe katılmak üzere toplandı. Tarih boyunca mücadele ruhunu canlı tutma amacıyla yapılan bu etkinlik, birlik ve beraberliğin ön plana çıktığı anlam dolu bir gündü.

Yürüyüşün Detayları

Cami toplumunda yapılan çağrılarla buluşan vatandaşlar, sabah namazının ardından öncelikle Karskapı Şehitliği’ne yürüyerek burada dua ettiler. Soğuk havaya aldırış etmeyen kalabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla Aziziye Tabyaları’na doğru ilerledi. Yürüyüş, askeri ve polis birliklerinin de katılımıyla gerçekleşirken, dokuz pare top atışı yapıldı.

Vali Çiftçi'den Anlamlı Açıklamalar

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yürüyüşten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu mücadelenin Türkiye tarihi açısından önemine vurgu yaptı. Vali Çiftçi, "Askerimiz ve halkımızın bu zaferi, tarihte emsalsiz zaferlerden birini oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Mehteran Takımı ve Duygusal Anlar

Yürüyüşün ardından, Aziziye Tabyaları'nda gerçekleştirilen programda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı mini bir konser sunarak katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Nene Hatun'un evlatlarıyla konuşmasının canlandırıldığı bölümde, bazı katılımcılar gözyaşlarına hakim olamadı.

Aziziye Tabyaları'nın Anlamı

Katılımcılar, Nene Hatun’un kabrini de ziyaret edip dualar etti. Vali Çiftçi, bu zaferin tarihsel önemine de dikkat çekerek, "Mülk-i İslam’ın kilidi olan Erzurum’un bu tabyalarda cereyan eden savaşı, Türk tarihinde emsalsiz kahramanlık örneklerinden birini teşkil ediyor." dedi.

Etkinlik, yerel yöneticilerin, askeri ve emniyet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, programda tabyaların temizlik ve bakımını yapan kurumlara teşekkür plaketi verildi.

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da genç, yaşlı ve çocukların...

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da genç, yaşlı ve çocukların da katılımıyla 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlendi. Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan vatandaşlar, sabah namaz sonrası okunan selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne yürüyerek burada dua etti.

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da genç, yaşlı ve çocukların...

Tarih boyunca Anadolu'nun önemli bir kalesi konumunda bulunan Erzurum'da genç, yaşlı ve çocukların da katılımıyla 147 yıl önce Osmanlı-Rus Savaşı'nın yaşandığı tarihi Aziziye Tabyaları'na saygı yürüyüşü düzenlendi. Ezan ve çağrılarla kentteki camilerde buluşan vatandaşlar, sabah namaz sonrası okunan selalar eşliğinde önce Karskapı Şehitliği'ne yürüyerek burada dua etti.

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