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Erzurum'da Baba, Kızını Beklerken Hayatını Kaybetti

Erzurum'da üniversiteden kızı için bekleyen baba, araçta hayatını kaybetti. Olayın detayları ise yürek burkan bir şekilde ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:02
Erzurum'da Baba, Kızını Beklerken Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Trajik Olay

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi önünde gerçekleşen üzücü bir olayda, kızını üniversiteden almaya giden Hikmet G. (66), aracında beklerken hayatını kaybetti.

Baba Aracında Beklerken Hayatını Kaybetti

Akşam saatlerinde kızı için okul önünde beklemeye başlayan Hikmet G, aracın içerisinde hareketsiz şekilde kalınca, dersten çıkan kızı durumu fark etti. Kızının durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine acil durum ekipleri ve aile yakınları çağrıldı.

İhbar Üzerine Olay Yeri Ekipleri Sevk Edildi

Ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte, aracın arka camı kırılarak içeriye ulaşılmaya çalışıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, Hikmet G'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yakınları ise olay karşısında büyük bir üzüntü yaşadı.

Kronik Hastalıkları Vardı

Esnaf olduğu öğrenilen Hikmet G'nin, kronik hastalıkları bulunduğu ifade edildi. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle kaydedildi. Videolarda aracın fakülte önüne gelişi ve park halindeki durumu yer aldı.

Bu trajik olay, üniversite öğrencilerine ve ailelerine, sevdiklerinin sağlığına yönelik dikkatli olma çağrısı yaptı.

Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken...

Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken yaşamını yitirdi.

Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken...

Erzurum'da, üniversitede okuyan kızını almaya giden baba, fakülte önünde aracında beklerken yaşamını yitirdi.

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