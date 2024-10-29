Erzurum'da Babasını Öldüren Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis İstemi

Erzurum'da Babasını Öldüren Sanığın Dava Süreci

Erzurum'da, husumetli olduğu babasını silahla öldüren Muhammet Tuğra A. hakkında, 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Soruşturma ve İddianame Süreci

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 Mayıs'ta Çaykara Caddesi'ndeki ofisinde, babası Fahrettin A’yı öldürdüğü gerekçesiyle sanık Muhammet Tuğra A. hakkında başlatılan soruşturmayı tamamladı ve iddianame hazırlandı. İddianame Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ailevi Sorunlar ve Olayın Gelişimi

İddianamede, sanık ile babası arasındaki turizm işlerinin yürütülmesi sırasında maddi ve ailevi sorunlardan kaynaklanan tartışmaların sıkça yaşandığı belirtildi. Olay günü Mersin'den Erzurum'a gelen sanığın, babasıyla yüzleşmek için ofisine önceden hazırlık yaparak girdiği ifade edildi. Sanık, babası ofise girdiğinde yaşanan arbede sonucunda silahı aldı ve ateş açtı.

Sanığın Savunması ve Olayın Detayları

Sanık Muhammet Tuğra A, polis sorgusunda olay günü annesi ile görüntülü görüşme yaparken babasının ofise girdiğini ve bir tartışma başladığını aktardı. Dilekçesinde, kardeşinin babası tarafından cinsel istismara uğradığını öğrenmesi nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtti. Sanık, eylemin haksız tahrik etkisiyle meydana geldiğini ifade etti.

Deliller ve Olayın Sonrası

Kamera kayıtları, olay anındaki olayların gelişimini ve sanığın kendisini kapıya kaparak intihar etmek istemesi gibi detayları ortaya koydu. Olayda, sanığın sözleri ve davranışları, psikolojik durumunu ve yaşananların neticesini açıklığa kavuşturdu.

Sonuç ve Talep Edilen Cezalar

İddianamede, sanık Muhammet Tuğra A'nın "Üstsoy ya da altsoydan birine karşı tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmiştir.