Erzurum'da Balık Tutma Tümcesi Trajediye Dönüştü

Erzurum'da Trajik Olay: Çocuk Balık Tutarken Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, 9 yaşındaki Muhammet Ünlü, balık tutmak için girdiği derede boğuldu.
Olayın Gelişimi
Yılanlı Mahallesi'nde yaşayan Muhammet, arkadaşıyla birlikte balık tutmaya karar verdi. Ancak, derede aniden oluşan akıntıya kapıldı ve gözden kayboldu.
Kurtarma Çalışmaları
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Erzurum AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda Muhammet’in cansız bedenine ulaşıldı.
Olayın Sonrası
Ve ölüm haberinin ardından, Muhammet Ünlü’nün cesedi, otopsi işlemleri için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Böyle trajik bir olayın yaşanması, bölge halkını derinden üzüntüye boğdu.
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde balık tutmak için dereye giren çocuk hayatını kaybetti.