Erzurum'da Belediyelere Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Parkı Kurma Zorunluluğu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 25 bin nüfuslu belediyelerin hayvan bakımevi ve doğal yaşam parkı kurmasını şart koştu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:36
Erzurum'da Belediyelere Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Parkı Kurma Zorunluluğu

Erzurum'da Hayvan Bakımevleri İçin Acil Önlem!

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin acil şekilde hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parkları kurması gerektiğini vurguladı.

Kurul Toplantısı ve Yeni Yasa

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çiftçi başkanlığında düzenlenen İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısında, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, 2024 yılı için geçerli olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgiler verdi.

Belediyeler İçin Sorun ve Çözüm Önerileri

Vali Çiftçi, yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle yerel yönetimlerin görevlerinin belirginleştiğini ifade etti. Nüfusu 25 binin üzerindeki belediyelerin ivedilikle hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parkları projelerine başlaması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, Oltu Belediyesi’nin ihale aşamasında olduğu, Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Horasan ve Pasinler belediyelerinin ise bir an önce projelere başlamasının elzem olduğunu dile getirdi.

Sokaktaki Hayvanlar İçin Önemli Uyarılar

Sahipsiz hayvanların sokaklarda kalmayacağına dikkat çeken Çiftçi, belediyelerin bu yeni düzenleme ile belirli bütçeleri ayırmasını gerektiğini söyledi. Toplanan hayvanların kısırlaştırılması ve sahiplendirilinceye dek bakımevlerinde tutulması gerektiğini vurguladı.

İhlallerin cezai yaptırımları da gündeme geldi. Belediyelerin bakımevlerinden köpekleri sokağa bırakmaları durumunda her bir köpek başına 214 bin 95 lira, sahipli köpeklerin terkedilmesi halinde ise sahiplerine 86 bin 358 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, ilçe belediye başkanları ve hayvanları koruma kurulu üyeleri katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısında, nüfusu 25 binin üzerinde...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısında, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin acil şekilde hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parklarını oluşturması gerektiğini söyledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısında, nüfusu 25 binin üzerinde...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Hayvan Koruma Kurulu toplantısında, nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin acil şekilde hayvan bakımevleri ve doğal yaşam parklarını oluşturması gerektiğini söyledi.

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