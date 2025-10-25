Erzurum'da Benzini Ateşle Test Eden 70 Yaşındaki Adam Alevlendi: Bacağı Kesilmekten Kurtuldu

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da yakıt dolu iki bidondan hangisinin benzin olduğunu anlamak için ateş yakıp üzerine benzin döken 70 yaşındaki İhsan Çevik, alevlerin arasında kalarak ağır yanıklar geçirdi. Yapılan cerrahi müdahaleler ve cilt nakli sayesinde bacağının kesilmekten kurtarıldığı bildirildi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, İspir ilçesinin Elmalı köyü'nde meydana geldi. Eşiyle yaşayan ve 2 çocuk babası olan İhsan Çevik, yaklaşık 1 ay önce odun kesme motoruna benzin koymak istedi. Bahçedeki iki bidondan birinde benzin diğerinde mazot olduğundan emin olamayan Çevik, hangisinin benzin olduğunu anlamak için bir bidondan yere az bir miktar döktü ve ateş yaktı.

Çevik'in ifadesine göre, ateşe dokunduğu sırada bidon devrildi ve alevler bir anda yayıldı. Alevler motoru ve çevresini sararken Çevik yaklaşık 2-3 dakika alevler içinde kaldı. Evin içinden çığlığını duyan eşi Huriye Çevik, hızla dışarı çıkarak kovayla su döküp eşini yangından kurtardı.

İlk Müdahale ve Sevk

Çevik'in sağ bacağında 3. derece derin yanıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde ise hafif derecede yanıklar oluştu. İlk müdahale sonrası ambulansla Pazaryolu Demirbağ Hasan Basri İlçe Hastanesi'ne kaldırılan Çevik, daha sonra tedaviye devam edilmek üzere Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi ve Kurtuluş

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde görevli doktorlar, Çevik'in sağ bacağına farklı bölgelerden cilt nakli uyguladı ve cerrahi müdahalelerde bulundu. Yaklaşık 25 gün süren tedaviler sonucunda yaraların iyileşmesi sağlandı ve bacağın ampute edilme (kesilme) riski ortadan kaldırıldı.

Aile ve Hastanın Açıklamaları

İhsan Çevik, AA muhabirine şu sözlerle olayı anlattı: "İki bidon vardı, bunlardaki benzinin hangisi olduğunu anlamak için bir bidonda az bir şey yere döktüm ve bir ateş yakmıştım. O anda bidona dokununca yere devrildi, alevler beni sardı. Ağaç kesme motoru da yandı."

Çevik yaşadığı pişmanlığı şöyle dile getirdi: "Benzini ateşle tahlil ettiğim için çok pişmanım ama iş işten geçti. Başıma gelen başkalarının başına gelmesin, yaptığımı kimse yapmasın. Benzini ateşle tahlil etmek en büyük pişmanlığım."

Huriye Çevik ise eşini su dökerek kurtardığını belirterek, "Benden bidonları istedi, evde namaz kılıyordum, o arada baktım bağırıyor, ağlayarak çıktım ve kovayla su döküp yangını söndürdüm. Ben olmasam tamamen yanacaktı" dedi. Huriye Çevik ayrıca radyosu, telefonu ve motorun da yandığını ifade etti.

Uzman Değerlendirmesi

Yanık Tedavi Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Ayetullah Temiz, Çevik'in sağ bacağında üçüncü derece derin yanıklar olduğunu belirtti. Temiz, yapılan müdahaleleri şu şekilde özetledi: "Yanan bölgeler enfekteydi, önce antibiyotik ve sıvı tedavilerine başladık. Yatışının 7. gününde cerrahi müdahalelerde bulunduk. Enfekte dokuları çıkardık, diğer bacağından yanık bölgesine greft uygulaması ve cilt nakli yaptık. Yaraların iyileşmesi sağlandı, bacakta ampute durumuna gidilmedi. Tansiyon, kalp yetmezliği gibi kronik sorunları düzelince taburcu edeceğiz."

Aile ve hasta, hastanedeki hizmetlerden memnun olduklarını belirterek devlete ve doktorlara teşekkür etti.

Uyarı: Benzin gibi yanıcı maddelerin ateşle kontrol edilmesi son derece tehlikelidir. Bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiği olayla bir kez daha ortaya çıktı.

