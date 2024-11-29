Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Pasinler İlçesinde Bıçaklı Kavga Can Aldı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, husumetliler arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. İlçe merkezinde, daha önce aralarında sorun olduğu iddia edilen S.Ç. (56) ile B.T. (33) arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olayın Gelişimi

Olay sırasında S.Ç., bıçakla yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yaralı S.Ç., Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Tutuklama

Olay sonrası, B.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., burada tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.