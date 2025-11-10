Erzurum'da Bitcoin Dolandırıcılığı: Mağdurlar 'Ana Para' Değerlendirmesine Tepkili

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:11
Erzurum'da Bitcoin üzerinden kar payı vaadiyle yatırımcıları hedef alan saadet zinciri davasında verilen karar, mağdurların tepkisini çekti. Mahkemenin zararları ana para üzerinden değerlendirmesi ve bazı sanıklara yönelik beraat kararları gündemde.

Olayın ayrıntıları

Mağdurların iddiasına göre Tuba P., eşi Erkan P., ortağı Seda K. ve Birgül D. aracılığıyla vatandaşlardan para toplandı. Kurulan sistemde yatırım yapıldığı ve 6 yıl boyunca kâr payı dağıtıldığı öne sürüldü. Ancak son alınan ödemelerin geri yapılmaması üzerine 16 kişi, 2020 yılında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikâyetçi oldu.

Mahkeme kararları ve itirazlar

Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi bazı sanıklar hakkında CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraat kararı verdi. Mahkeme gerekçesinde, sanıkların iştirak iradesiyle bir kısmı için birlikte hareket ettikleri ve aynı eylem birliğinin oluştuğu kabul edilirken, diğer bazı katılanlara yönelik eylemlerin iştirak iradesiyle gerçekleşmediği yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Davada talep edilen ceza da gündemde: 5 yılın sonunda dört şüpheli için toplamda en az 66 yıl hapis cezası istendi. Mağdurlar ise, dolandırıcıların kaptırdığı paraların enflasyon nedeniyle değer kaybettiğini belirtti.

Mağdurların tepkisi

'5 yıl süren bir davada verilen cezalar müşteki olarak bizleri çok üzdü; zararlarımız ana para üzerinden değerlendirildi; 5 yıl öncenin verilen parasıyla şimdiki bir değil.' sözleriyle tepki gösteren mağdurlar, kararın usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle istinafa taşınmasını istedi.

Davayla ilgili gelişmeler ve istinaf süreci, mağdurların itirazları doğrultusunda yakından takip ediliyor.

