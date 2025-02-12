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Erzurum'da Bitkin Bulunan Kara Akbaba Doğaya Salındı

Erzurum'un Çat ilçesinde jandarma ekipleri bitkin bulunan kara akbabayı bakım sonrası doğaya saldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:46
Erzurum'da Bitkin Bulunan Kara Akbaba Doğaya Salındı

Erzurum'da Bitkin Bulunan Kara Akbaba Doğaya Salındı

Erzurum'un Çat ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Çat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Başköy Mahallesi'nde devriye gezerken, yol kenarında bir kara akbabanın bitkin halde olduğunu fark etti. Hızla harekete geçen ekipler, akbabayı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) timine teslim etti.

HAYDİ timi, akbabayı koruma altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine ulaştırdı. DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak, akbabayı gerekli bakım ve beslenmeyi sağladıktan sonra, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına bıraktı.

Erzurum'un Çat ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve...

Erzurum'un Çat ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kara akbaba, bakım ve beslenmesinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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