Erzurum'da Bitkin Kızıl Şahin Tedavi Edilip Doğaya Salındı

Erzurum-Pasinler yolunda bitkin bulunan kızıl şahin, DKMP ekiplerinin ve veteriner Selçuk Albayrak'ın müdahalesiyle iyileşip doğaya bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:08
Erzurum-Pasinler kara yolunda yerde bitkin halde bulunan kızıl şahin, bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tedavi ve gözlem süreci

Kuş, DKMP tarafından koruma altına alındı ve kurumda görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından takibe alındı. Albayrak, şahinin soğuk hava nedeniyle bitkin düştüğünü tespit etti.

Bakım ve düzenli beslenme uygulanan şahinin sağlık durumu toparlandı. İyileşme sürecinin ardından kuş, doğal yaşamına geri dönmesi için tekrar doğaya salındı.

