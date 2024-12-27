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Erzurum'da Buz Düşmesi Olayında Apartman Yöneticisi Gözaltına Alındı

Erzurum'da bir gencin buz düşmesi sonucu ölümü üzerine apartman yöneticisi gözaltına alındı, adli süreç başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:23
Erzurum'da Buz Düşmesi Olayında Apartman Yöneticisi Gözaltına Alındı

GÜNCELLEME: Erzurum'da Üzerine Buz Düşen Gencin Ölümünde Gözaltı Süreci

Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nde, çatıdan üzerine kar ve buz kütleleri düşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arif Talat Algın'ın ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Olayın Ayrıntıları

24 Aralık'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, Algın, önünde yürüdüğü 6 katlı apartmanın çatısından düşen kar ve buz kütleleriyle yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç için, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartman Yöneticisi Gözaltında

Polis ekipleri, Algın'ın ölümüne sebep olan düşüşün yaşandığı apartmanın yöneticisi N.S. (73)'yi gözaltına aldı. Yapılan emniyet işlemlerinin ardından N.S., adliyeye sevk edildi.

Adli Kontrol Kararı

Mahkemeye çıkarılan apartman yöneticisi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

Bu trajik olay, apartmanların çatı temizliği konusundaki önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Erzurum'da üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite...

Erzurum'da üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Arif Talat Algın için Atatürk Üniversitesinde tören düzenlendi.

Erzurum'da üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite...

Erzurum'da üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Arif Talat Algın için Atatürk Üniversitesinde tören düzenlendi.

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