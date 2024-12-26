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Erzurum'da Buz Kütlesi Altında Kalan Genç Ağır Yaralandı

Erzurum'da bir binanın çatısından düşen buz ve kar kütlesinin altında kalan genç, ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:44
Erzurum'da Buz Kütlesi Altında Kalan Genç Ağır Yaralandı

Erzurum'da Şok Edici Kaza

Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nde, bir gencin üzerine düşen buz ve kar kütlesi nedeniyle yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 24 Aralık'ta gerçekleşen olayda, 22 yaşındaki A.T.A'nın yürüdüğü binanın çatısından düşen kütlelerin altında kaldığı anlar görüntülendi.

Görüntüler Yürekleri Ağza Getirdi

Güvenlik kameraları, A.T.A'nın yürürken birden üstüne düşen kar ve buz kütleleriyle karşılaştığını ve kaçmaya çalışırken yere düştüğünü gösteriyor. Olay anında üst sokaktan geçen bir vatandaş, yerde yatan gençle hemen ilgilenerek, yardım etmeye çalıştı.

Acil Müdahale ve Hastaneye Sevk

Yardım eden kişinin çağırdığı ambulans, ağır yaralı A.T.A'yı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Genç, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında. Durumu hakkında yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Bu üzücü olay, kış mevsimindeki buzlanma ve kar birikintileri nedeniyle meydana gelen kazaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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