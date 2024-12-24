Erzurum'da Buz Kütlesi Kazası: 22 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nde meydana gelen korkunç bir olayda, 22 yaşındaki A.T.A'nın üzerine bir binanın çatısından düşen buz kütleleri ağır yaralanmasına neden oldu. Olayın gec saatlerinde gerçekleştiği öğrenildi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine hızla polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ağır yaralanan genç, gerçekleştiren ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, buz kütleleri düşme olayıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattıklarını bildirdi.