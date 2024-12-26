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Erzurum'da Buz Kütlesinin Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Erzurum'da üzerine düşen buz ve kar kütleleri sonucu ağır yaralanan genç, hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 22:28
Erzurum'da Buz Kütlesinin Altında Kalan Genç Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Üzerine Düşen Buz Kütlesi Genç Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu

Erzurum'un Lalapaşa Mahallesi'nde 24 Aralık'ta gece saatlerinde, 22 yaşındaki A.T.A.'nın üzerine yürüdüğü binanın çatısından kar ve buz kütleleri düştü. Olayın hemen ardından ağır yaralanan genç, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Güvenlik Kamerasında Korkunç Anlar Kaydedildi

A.T.A'nın üzerine düşen kar ve buz kütlelerinin düştüğü anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gencin yürürken üzerine buz kütlelerinin düşerek yere yığıldığı anlar açıkça görülüyor. Üst sokaktan geçen bir kişi, yerde yatan A.T.A.'yı fark ederek hızla yanına koştu ve acil müdahalede bulundu.

Ambulans çağrılarak, ağır yaralı genç hastaneye götürüldü, ancak tüm çabalara rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Bu talihsiz olay, çevrede büyük bir üzüntü yarattı.

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