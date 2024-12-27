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Erzurum'da Buz Kütlesinin Düşmesiyle Hayatını Kaybeden Öğrenci İçin Tören Düzenlendi

Kar ve buz kütlesinin düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Arif Talat Algın için tören düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:22
Erzurum'da Buz Kütlesinin Düşmesiyle Hayatını Kaybeden Öğrenci İçin Tören Düzenlendi

Erzurum'da Buz Kütlesinin Düşmesiyle Hayatını Kaybeden Öğrenci İçin Tören

Erzurum'da çatıdan kar ve buz kütlesinin düşmesi sonucunda hayatını kaybeden 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arif Talat Algın için Atatürk Üniversitesinde duygusal bir tören düzenlendi.

Törende Duygusal Anlar Yaşandı

Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi Algın'ın cenazesi, Edebiyat Fakültesi binasına getirildi. Burada düzenlenen törende arkadaşları, tabuta Türk bayrağı sardı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, acı olaydan derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, Algın'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze Töreni ve Defin Süreci

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı ve Arif Talat Algın'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi. Törene, Algın'ın ailesi, arkadaşları ve akademisyenler katılarak, genç öğrenciyi son yolculuğuna uğurladı.

Feci Kaza ve Sonrası

Geçtiğimiz 24 Aralık gecesi, Lalapaşa Mahallesi 1. Sümbül Sokağı'nda yürüyen Arif Talat Algın'ın üzerine, önünde bulunduğu binanın çatısından buz ve kar kütleleri düşmüş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen dün akşam yaşamını yitirmişti.

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