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Erzurum'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi 12 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı

Erzurum'da çatıdan düşen buz ve kar kütlesi sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki Yusuf Zengin'in tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 16:42
Erzurum'da Çatıdan Düşen Buz Kütlesi 12 Yaşındaki Çocuğu Yaraladı

Erzurum'da meydana gelen üzücü bir olayda, 17 Aralık tarihinde 12 yaşındaki Yusuf Zengin, çatıdan düşen buz ve kar kütlesi nedeniyle ağır yaralandı. Kafatası ve çenesinde kırıklar oluşan Zengin, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında.

Kazım Karabekir Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanda, ninesinin evine giden Yusuf’un başına, akşam saatlerinde apartman çatısındaki buz ve kar kütleleri düştü. Hemen hastaneye kaldırılan genç çocuk, bir gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Başında ciddi yaralanmalar meydana gelen Zengin'in sol gözünde de sorun oluştu.

Yusuf'un babaanne Filiz Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun yaşadığı olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Zengin, "Anneannesinin evinden çıkıp annesi ve ablasıyla eve gidiyorlardı. Hava da çok sıcaktı. Annesiyle aralarında 2 adım mesafe vardı, Yusuf en arkada kaldığı için buz kütlesi başına düşüyor." diyerek durumu özetledi.

Bir gün yoğun bakımda kalan Yusuf Zengin, ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi gördü. Şu an durumu iyiye gidiyor. Tekrar doktorlarına danışan Zengin, "Doktorlar beyin kanamasından şüphelendi fakat kanaması durdu. Şimdi normal serviste takip altındayız." dedi.

Filiz Zengin, ayrıca diğer vatandaşlar için bir uyarıda bulunarak, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Ricamız, çatılardaki buzlara karşı dikkatli olunması ve ilgililerin bu konuya çözüm bulması.” ifadelerini kullandı.

Hastanedeki doktorlar, kafatasında ciddi kırıklar oluşan Yusuf’u yakından takip ettiklerini ve çene cerrahisinin gerekli tedavileri yapacağını belirtti. Çocuğun bir süre daha hastanede kalması bekleniyor.

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