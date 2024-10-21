Erzurum'da Çiftçilere 935 Ton Buğday Tohumu Dağıtıldı

Erzurum'da Tarımsal Üretim İçin Önemli Adım

Erzurum'da tarımsal üretimi artırmak amacıyla 935 ton buğday tohumu, 1870 çiftçiye dağıtıldı. Bu proje, Valilik ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirildi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin Açıklamaları

Programda konuşan Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum'un coğrafi büyüklük açısından Türkiye'de 4. sırada yer aldığını belirtti. Çiftçi, ilde tarım ve hayvancılığın genel geçim kaynağı olduğunu vurguladı:

"Topraklarımızın yüzde 57'sini meralar oluşturuyor ve yaklaşık 480 bin hektar alanda tarım yapılmakta. Tarım ve hayvancılık, ilimizin temel geçim kaynağıdır."

Çiftçi, tarımsal ürünlerin üretiminin artırılmasının yanı sıra gıda güvenliğine de katkı sağladığını ifade etti.

Verimli Ovalar ve Tohum Üretimi

Vali Çiftçi, Erzurum'un büyük ve verimli ovalara sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Pasinler, Horasan ve Hınıs gibi alanlarımız, çiftçilerimize buğday ve arpa gibi önemli ürünleri tedarik ediyor. Bu bağlamda kaliteli tohum üretimi de stratejik bir önem kazanmıştır."

Bu kapsamda, proje Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) tarafından finanse edilmiş ve tohum dağıtım işlemi programla sona ermiştir.

Katılımcılar ve Destekçiler

Programda, AK Parti Erzurum Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, vali yardımcıları, DAP Başkanı ve tarım uzmanları yer aldı.

Erzurum'da, tarımsal üretim ve verimliliği artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 1870 üreticiye 935 ton buğday tohumu verildi.