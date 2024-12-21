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Erzurum'da Çığ Düşmesi Sonucu Vefat Eden Judocunun Cenazesi Kocaeli'ye Gönderiliyor

Erzurum Palandöken Dağı'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi Kocaeli'ye gönderilecek.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:32
Erzurum'da Çığ Düşmesi Sonucu Vefat Eden Judocunun Cenazesi Kocaeli'ye Gönderiliyor

Erzurum'daki Çığ Felaketi

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Kocaeli'ye gönderiliyor.

Hastane Süreci ve Cenaze İşlemleri

Çığ düşmesi neticesinde yaralanan 18 yaşındaki milli sporcu Yazgan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yazgan, hastanenin morgundan alınarak Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Cenazenin, akşam saatlerinde hava yoluyla Kocaeli'ye gönderileceği ve burada defnedileceği öğrenildi.

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