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Erzurum'da Çığ Faciası: Vali Çiftçi'den Açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığ düşmesi sonucu yaşanan facia hakkında açıklamalarda bulundu, sporlara başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:39
Erzurum'da Çığ Faciası: Vali Çiftçi'den Açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığ düşmesi sonucu Judo Genç Milli Takımı'ndan bir sporcunun hayatını kaybettiği olay hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vali Çiftçi, Palandöken Dağı’ndaki çığ alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, spor camiasına başsağlığı diledi.

Çiftçi, olayın yaşandığı bölgenin kayak merkezinin dışında olduğunu belirterek, burada genellikle doğa yürüyüşleri ve ekstrem sporların yapıldığını ifade etti. “Sporcular burada kamp yapmaya gelmişti” diyen Çiftçi, şu bilgileri verdi:

“Doğa yürüyüşü yapmaya çıktıklarında, herhangi bir bildirimde bulunmamışlar. Eğer Büyükşehir Belediyemize veya diğer resmi makamlara bildirimleri olsaydı, onların güvenli yürüyüş yapabilecekleri rotayı kendilerine bildirme imkanımız olabilirdi.”

Çiftçi, kayak merkezi alanında çığ düşmesi riskinin olmadığını, çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin riskli bölgelerde kontrol altına alma çalışmaları yaptığını vurguladı. “Eğer önceden haberimiz olsaydı, bu tür üzücü bir hadisenin yaşanmasının önüne geçebilirdik.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, çığ düşen bölgede kayak yapılmadığını belirten Çiftçi, “Burası kapalı bir alan. Kayak merkezleri ön tarafta yer alıyor.” diyerek durumu açıkladı. Hastanelerde tedavi gören 3 yaralı sporcunun sağlık durumuna da değinen Çiftçi, “Sporcular hafif yaralı, sağlıkları iyi. Tahmin ediyorum ki kısa sürede taburcu olacaklar.” dedi.

Vali Çiftçi’ye, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı ve diğer yetkililer eşlik etti.

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