Erzurum'da Çocuk ve Gençlik Festivali Coşkusu

Erzurum'da Çocuk ve Gençlik Festivali Düzenlendi

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından bu yılki "Çocuk ve Gençlik Festivali" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Olimpiyat Parkı'nda, "Okula Destek Projesi" çerçevesinde, sosyo-ekonomik yardımlar alan çocuklar ve özel gereksinimli bireyler için düzenlendi.

Geçmişe Yolculuk ve Teşekkürler

Etkinlikte söz alan MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, festivalin yapıldığı alanın 55 yıl önce kendisi için oyun alanı olduğunu belirterek, bu etkinliğin kendisi için nostaljik bir buluşma olduğunu ifade etti.

Aydın, "Güçlü bir Türkiye'nin en önemli yapı taşı çocuklarımıza destek olmak bizlerin görevi. Onlar, geleceğimizin sağlam temelleri olacak. Bugün burada, bu güzel ortamda onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz," diyerek organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Katılımcılardan Olumlu Geri Dönüşler

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamlarını ileterek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise benzer organizasyonların devam edeceğini dile getirdi.

Ödül Töreni ve Etkinlikler

Konuşmaların ardından, Okula Destek Projesi kapsamında üniversite sınavlarında başarılı olan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. Milletvekili Aydın, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Kara ve protokol üyeleri, etkinlik alanını ziyaret etti.

Festivalde çocuklar ve aileleri, ebru sanatı, kukla gösterileri, çömlek yapımı, oyunlar, uzay çadırı, ok atışı, konser, pamuk şeker, balon şişirme gibi birçok eğlenceli etkinlikte keyifli anlar yaşadı.