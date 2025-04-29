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Erzurum'da Çocuklar Teknoloji Bağımlılığı ve Akran Zorbalığına Dikkat Çekti

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli ile teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konularında farkındalık sergiledi.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:00
Erzurum'da Çocuklar Teknoloji Bağımlılığı ve Akran Zorbalığına Dikkat Çekti

Erzurum'da Farkındalık Yaratıldı

Erzurum'da, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında eğitim alan ilkokul öğrencileri, sanatsal çalışmalarla teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konularına dikkat çekti. Yakutiye ilçesindeki Kocatepe İlkokulu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın farklı disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlayan bu model doğrultusunda sergi düzenledi.

Sergide Dikkat Çekici Figürler

Sergide, uyarıcı yazı ve görsellerle akran zorbalığını anlatan öğrenciler, ziyaretçilere “kuş kafesinin içinde elinde telefon olan bebek”, “televizyon içine girmiş çocuk”, “masada oyuncaklar yerine telefon ve tabletle meşgul olan çocuklar” ve “robot insan” gibi ilginç figürler sundu. Bu görseller, konuya olan ilgiyi artırdı.

Yenilikçi Bir Eğitim Modeli

Serginin açılışı sırasında konuşan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, yenilikçi düşünen bu modelin, öğrencilerine geleceğe dair vizyon kazandırmakta önemli bir rol oynadığını vurguladı. Gazioğlu, Harezmi Eğitim Modeli'nin fen, Türkçe ve matematik gibi disiplinleri kapsadığını belirtti.

Geleceği Şekillendiren Bir Proje

Gazioğlu, bu modelin işbirlikçi öğrenme ve öğrenciler arası etkileşimi teşvik ettiğini ifade ederek, “Öğrencilerimizi farklı düşünmeye sevk eden, bilimsel çalışmalarda yer almaya teşvik eden bir model.” dedi. Ayrıca bu eğitimin, yeni bir nesil ortaya çıkarma hedefinin en önemli projelerinden biri olduğunun altını çizdi.

Öğrencilerin Yorumları

3. sınıf öğrencisi Hayat Zümra Gülen, ailesinin ve öğretmeninin desteği ile teknoloji bağımlılığına dikkat çektiğini belirtti. “Yaptığım robotla, insanların artık teknolojiyi kullanıp yalnızlaştığını göstermek istedim. Harezmi Eğitimi bana teknolojik aletlerin ne zaman kullanılacağını, olumlu ve olumsuz etkilerini öğretti.” ifadelerini kullandı.

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladıkları sanatsal...

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladıkları sanatsal çalışmalarla teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konularına dikkati çekti.

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladıkları sanatsal...

Erzurum'da ilkokul öğrencileri, Harezmi Eğitim Modeli kapsamında hazırladıkları sanatsal çalışmalarla teknoloji bağımlılığı ve akran zorbalığı konularına dikkati çekti.

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