Erzurum'da Cyanotype Güneş Baskı Atölyesi: 1850'ler Canlandı

Atatürk Üniversitesi'nin 'Doğadan Kağıda' atölyesinde katılımcılar, 1850'lerin cyanotype (güneş baskı) tekniğiyle botanik öğelerle mavi tonlu baskılar üretti.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 10:55
Erzurum'da Cyanotype Güneş Baskı Atölyesiyle Tarihi Fotoğraf Deneyimi

Erzurum'da düzenlenen "Doğadan Kağıda: Güneş Baskı Atölyesi" ile katılımcılar, fotoğrafın 1800'lü yıllarda uygulanan yöntemlerinden birini bizzat deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlik, doğadan toplanan yaprak, dal ve bitkilerin ışığa duyarlı yüzeylerle buluşturulduğu uygulamalarla gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi'nin Katkısı ve Uygulama

Organizasyonu Atatürk Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi üstlendi. Atölyede, fotoğrafın ilk dönem tekniklerinden biri olan cyanotype (güneş baskı) kullanılarak, bitkilerle oluşturulan mavi tonlu özgün kompozisyonlar üretildi.

Eğitmenler ve Amaç

Etkinlik, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Han Er ve Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı himayesinde gerçekleştirildi. Çalışmanın amacı hem fotoğrafın alternatif süreçlerini tanıtmak hem de doğayla sanatsal bir temas kurmaktı; katılımcılar botanik ürünlerin estetiğini ışıkla buluşturarak tek ve tekrar edilemez cyanotype baskılar üretti.

1850'lerin Tekniğiyle Canlı Atölye

Doç. Dr. Murat Han Er, AA muhabirine etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Katılımcılara fotoğrafın ilk keşfedildiği dönem olan 1850'lere tekrar geri götürüyoruz. Kullandığımız cyanotype bir güneş baskı tekniği. 1850'lerde yapılan cyanotype neyse şu anda da aynısını katılımcılarla birlikte deneyimledik."

Er, atölyenin birçok aşamadan oluştuğunu ve eski botanikçilerin doğada buldukları endemik bitkilerin görüntüsünü hızla kopyalamak için bu tekniği kullandıklarını belirtti. Bu yaklaşım doğrultusunda, botanik parkta yapılan çalışmada bitkiler doğrudan baskı sürecine dahil edildi.

Bilim, Sanat ve Halkla Buluşma

Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Kaan Özkemahlı ise etkinliğin bilim ve sanat üreten üniversitenin akademik çıktısını halkla buluşturan bir faaliyet olduğunu vurguladı. Özkemahlı, etkinliğin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalar yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Atölye; akademisyenler, öğrenciler, vatandaşlar ve çocukların katılımıyla, fotoğrafın tarihsel bir tekniğini ekolojik duyarlılıkla yeniden deneyimleme ve üretim sürecini erişilebilir kılma hedefiyle tamamlandı.

Erzurum'da düzenlenen "Doğadan Kağıda: Güneş Baskı Atölyesi" programı ile katılımcılar, fotoğrafın 1800'lü yıllarda gerçekleştirildiği şekliyle oluşturma deneyimini yaşadı.

