Erzurum'da Devrilen Otomobildeki Karı Koca Yaralandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, Gülten Akay (50) idaresindeki 25 AAH 807 plakalı otomobil, Tuzla Mahallesi'nin kırsal alanında şarampole devrildi. Olay sonrası araçta bulunan koca Burhan Akay (60) ile birlikte yaralanan sürücü, bölgedeki sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi ile ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza haberinin alınmasının ardından sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında hastane kaynaklarından bilgi alınmaya devam ediliyor.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.