Erzurum'da Doğal Gaz Çalışmasında Tarihi Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Erzurum'da Tarihi Bir Keşif

Doğal gaz altyapı çalışmaları sırasında, Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'nde, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalma bir patlamamış top mermisi keşfedildi.

Olayın Gelişimi

Doğal gaz ekipleri, yapılan çalışmalar sırasında yerde bir top mermisi buldu ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

Güvenlik Önlemleri

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, patlamamış top mermisini güvenli bir şekilde alarak gerekli tedbirleri aldı. Yapılan kriminal incelemelerde, top mermisinin üzerinde belirgin bir harf veya rakam grubuna rastlanmadı ve bu nedenle Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kaldığı değerlendirildi.

Merminin Geleceği

Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen bu tehlikeli askeri malzeme, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra polisler tarafından imha edilecektir.

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde doğal gaz çalışması sırasında, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.