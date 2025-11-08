Erzurum’da Dolandırıcılıktan Aranan 2 Şahıs İstanbul ve İzmir’de Yakalandı

Operasyon ve yakalama

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı.

Analiz çalışmaları sonucunda, bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından; 29 yıl 37 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A. ve 16 yıl 36 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Y. ile ilgili bulundukları adresler tespit edilerek düzenlenen operasyonlarla İstanbul ve İzmir'de yakalanmaları sağlandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, suç ve suçlularla etkin mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

